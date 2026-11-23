Казахстанки узнали свои места в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Мировой рейтинг по-прежнему возглавляет Елена Рыбакина, гарантировавшая себе статус первой ракетки мира до конца года.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева улучшила своё положение на две позиции и поднялась на 63-е место.

Жибек Куламбаева потеряла четыре строчки и опустилась на 382-е место.

Соня Жиенбаева также утратила четыре пункта и откатилась на 406-е место.

Второе место сохранила за собой россиянка Мирра Андреева, а третье - белоруска Арина Соболенко.

Парный разряд

В данном рейтинге изменений не произошло. Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина осталась на седьмом месте.

В топ-3 те же лидеры: Катерина Синякова (Чехия), Тейлор Таунсенд (США), Габриэла Дабровски (Канада) и Луиза Стефани (Бразилия). Последние две теннисистки делят третью строчку.