UFC принял решение по Шавкату Рахмонову после второй травмы подряд

Американский промоушен UFC обновил рейтинги во всех весовых категориях по итогам турнира UFC 325, прошедшего в Сиднее (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Рахмонов исключён из рейтинга полусреднего веса

По итогам обновления казахстанский боец полусреднего дивизиона Шавкат Рахмонов (19-0), ранее занимавший вторую строчку рейтинга, был исключён из топа лучшей лиги мира.

Последний бой в октагоне Рахмонов провёл 7 декабря 2024 года, когда уверенно победил ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей. Однако в том поединке казахстанец получил травму, из-за которой был вынужден полностью пропустить 2025 год. Его возвращение ожидалось в начале 2026-го.

Вторая травма и операция

В январе текущего года стало известно, что Рахмонов вновь столкнулся с проблемами с коленом и перенёс хирургическое вмешательство. По информации источников, боец выбыл из тренировочного и соревновательного процесса ориентировочно на 9–10 месяцев.

Позднее сам Шавкат Рахмонов выступил с официальным заявлением, подтвердив факт травмы и операции.

Алмабаев сохранил позицию несмотря на травму

Отметим, что другой представитель Казахстана — боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (23-3) — сохранил за собой седьмую позицию в рейтинге дивизиона.

Алмабаев должен был возглавить турнир UFC в Мехико (Мексика) 28 февраля 2026 года в бою против экс-двукратного чемпиона лиги Брэндона Морено (29-3-2). Однако сегодня, 3 января, появилась информация о снятии казахстанского бойца с поединка из-за травмы. Эти сведения позже подтвердили тренер Алмабаева и сам спортсмен.

Добавим, что заменить Алмабаева в главном бою уже согласился другой казахстанец — бывший боец UFC Жалгас Жумагулов (19-9). Подробности — по этой ссылке.

