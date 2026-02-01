Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
UFC
Сегодня 09:36
 

Появились неприятные новости о Шавкате Рахмонове

Шавкат Рахмонов. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Канадско-американский спортивный журналист Ариэль Хельвани сообщил о травме казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz

Неприятные новости

По словам его менеджера Даниэля Рубинштейна, Рахмонов снова травмировал колено и недавно перенёс операцию.

"Это та же самая нога, из-за которой он пропустил более года. Он выбыл из строя ещё на 9–10 месяцев", — написал Хельвани в социальных сетях.

Отметим, что Рубинштейн ведёт Рахмонова совместно с другим менеджером — Саятом Абдрахмановым.

Последний бой в UFC Рахмонов провёл 7 декабря 2024 года против ирландца Иэна Гэрри и победил решением судей. В ходе того боя он получил травму, из-за которой был вынужден пропустить 2025 год.

