Появились неприятные новости о Шавкате Рахмонове

Канадско-американский спортивный журналист Ариэль Хельвани сообщил о травме казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.
По словам его менеджера Даниэля Рубинштейна, Рахмонов снова травмировал колено и недавно перенёс операцию.
"Это та же самая нога, из-за которой он пропустил более года. Он выбыл из строя ещё на 9–10 месяцев", — написал Хельвани в социальных сетях.
Отметим, что Рубинштейн ведёт Рахмонова совместно с другим менеджером — Саятом Абдрахмановым.
Unfortunate news:— Ariel Helwani (@arielhelwani) January 31, 2026
Shavkat Rakhmanov re-injured his knee and had surgery recently, per his manager Danny Rubenstein.
Same leg that has kept him sidelined over a year.
He is expected to be out another 9-10 months.
Последний бой в UFC Рахмонов провёл 7 декабря 2024 года против ирландца Иэна Гэрри и победил решением судей. В ходе того боя он получил травму, из-за которой был вынужден пропустить 2025 год.
