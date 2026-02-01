Шавкат Рахмонов сделал откровенное заявление и огорчил фанатов

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов посредством соцсетей заявил, что его возвращение в октагон откладывается, передают Vesti.kz.
Что написал боец
"Путь бойца никогда не был лёгким. Жизнь не даёт нам испытаний, с которыми мы не могли бы справиться. Каждая мечта требует жертв, и иногда эта цена — твоё здоровье.
Сегодня я должен быть честен: из-за продолжающихся травм мне сделали ещё одну операцию, и потребуется время для полного восстановления. В результате моё возвращение в октагон будет отложено.
Принять это нелегко, но я искренне верю, что каждое препятствие — часть большого плана. Я вернусь сильнее, умнее и голоднее, чем когда-либо.
Моя цель всё ещё жива. Чемпионский пояс UFC всё ещё должен приехать в Казахстан.
Спасибо всем, кто поддерживает меня в любой ситуации. Это не конец пути, а важная глава в нём", — написал он в соцсетях.
February 1, 2026Ранее канадско-американский спортивный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Рахмонов снова травмировал колено и недавно перенёс операцию, выбыв из строя ещё на 9–10 месяцев.
Последний бой в UFC Рахмонов провёл 7 декабря 2024 года против ирландца Иэна Гэрри и победил решением судей. В ходе того поединка он получил травму, из-за которой был вынужден пропустить 2025 год.
