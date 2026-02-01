Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
UFC
Сегодня 14:00
 

"Жесть дня": как отреагировали на новую травму Рахмонова

  Комментарии

"Жесть дня": как отреагировали на новую травму Рахмонова Шавкат Рахмонов. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Сайт vRINGe.com отреагировал на новую травму казахстанского бойца Шавката Рахмонова, выступающего в UFC, передают Vesti.kz.

Жесть дня: Рахмонов травмирован, вернётся нескоро

Несостоявшийся претендент полусреднего веса Шавкат Рахмонов (19-0) вновь травмировал колено. По данным Ариэля Хельвани, речь идёт о точно такой же травме, из-за которой боец провёл вне октагона целый год и перенёс хирургическое вмешательство.

Инсайдер рассказывает, что на восстановление понадобится не менее 9-10 месяцев. Это значит, что в лучшем случае Шавкат вернётся в октагон в конце года.

В последний раз Рахмонова видели в деле в декабре 2024 года — вырвал тяжёлую победу у Иэна Гэрри. У Шавката дважды кряду слетел титульник с Белалом Мухаммадом — сперва из-за травмы чемпиона, затем из-за травмы претендента", — пишет источник.

Шавкат Рахмонов сделал откровенное заявление о своей травме, подробности — по ссылке.

Появились неприятные новости о Шавкате Рахмонове

