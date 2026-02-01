Тренер Шавката Рахмонова высказался о сроках восстановления бойца

Тренер казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (19-0) Эдуард Базров высказался о травме своего подопечного, передают Vesti.kz.

"Не могу сказать конкретно, сколько он пропустит. Посмотрим, сами все видели Шавката, он сам не скрывает это. Получилось так, что восстановление продлится дольше, чем мы ожидали", — заявил Базров в интервью Tengri Sport.

Последний поединок в UFC Шавкат Рахмонов провёл 7 декабря 2024 года — тогда казахстанец одержал победу над ирландцем Иэном Гэрри единогласным решением судей. В том бою Рахмонов получил травму, из-за которой был вынужден полностью пропустить 2025 год, а его возвращение в октагон ожидалось в начале 2026-го.

Однако накануне канадско-американский спортивный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что казахстанский боец вновь столкнулся с проблемами с коленом и недавно перенёс операцию. По данным инсайдера, один из главных претендентов на чемпионский титул выбыл из тренировочного и соревновательного процесса ориентировочно на 9–10 месяцев.

Позднее сам Шавкат Рахмонов выступил с официальным заявлением, подтвердив информацию о травме и хирургическом вмешательстве.

Добавим, что ранее слова поддержки в адрес казахстанца прозвучали и от одного из его бывших соперников по UFC.

