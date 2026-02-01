Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
UFC
Сегодня 15:50
 

В UFC выступили с обращением к Шавкату Рахмонову

Шавкат Рахмонов. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Американский боец полусреднего веса UFC Стивен Томпсон (17–9–1) поддержал своего бывшего соперника — казахстанца Шавката Рахмонова (19–0), который вновь выбыл на длительный срок из-за травмы, передают Vesti.kz.

Томпсон отреагировал на новости о состоянии Рахмонова в социальной сети X, обратившись к нему с тёплыми словами поддержки.

"Только что увидел новости, и сказать, что я расстроен, — это ничего не сказать. Я кое-что знаю о травмах колена. Держись и выздоравливай, мой друг. У тебя все получится", — написал Томпсон.

Ранее канадско-американский спортивный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Рахмонов вновь получил повреждение колена и недавно перенёс операцию. По его информации, казахстанский боец выбыл из строя ориентировочно на 9–10 месяцев.

Позже сам Шавкат Рахмонов выступил с официальным заявлением, подтвердив информацию о травме и операции.

