В UFC сделали заявление по Шавкату Рахмонову после новой травмы

Бразильский боец полусреднего веса UFC Гилберт Бёрнс (22–9) выразил поддержку казахстанцу Шавкату Рахмонову (19–0) после появления информации о его серьёзной травме, передают Vesti.kz.

"Это отстой! Поправляйся, Шавкат", — написал Бёрнс в соцсетях.

Рахмонов и Бёрнс тренируются в одном зале — Kill Cliff FC в США. Несмотря на высокую конкуренцию в дивизионе UFC, бойцов связывают тёплые товарищеские отношения, и бразилец не остался в стороне после неприятных новостей о состоянии казахстанца.

Ранее канадско-американский спортивный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Шавкат Рахмонов вновь получил повреждение колена и недавно перенёс операцию. По информации инсайдера, один из главных претендентов на титул выбыл из тренировочного и соревновательного процесса примерно на 9–10 месяцев.

Позже сам Рахмонов выступил с официальным заявлением, подтвердив факт травмы и хирургического вмешательства.

Отметим, что ранее поддержку казахстанскому бойцу также выразил один из его бывших соперников по UFC.

