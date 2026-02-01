Боец UFC "сломал" обе ноги в чемпионском бою

Бразильский претендент на титул в полулёгком весе Диего Лопес (27-8) получил серьёзные повреждения по итогам чемпионского реванша с действующим обладателем пояса Александром Волкановски (28-4, Австралия) на турнире UFC 325, передают Vesti.kz.

Поединок состоялся 1 февраля в Сиднее (Австралия) и завершился поражением Лопеса единогласным решением судей. Бой стал повторной встречей соперников и вновь остался за австралийцем.

Травмы после титульного реванша

После завершения поединка команда бразильского бойца опубликовала фотографию с травмами спортсмена, сопроводив её тревожной подписью:

"Похоже, мы сломали обе ноги".

Скриншот: instagram.com/diegolopesmma

Насколько серьёзны повреждения и сколько времени потребуется Лопесу на восстановление, пока не сообщается.

История противостояния

Напомним, первая встреча Волкановски и Лопеса прошла в апреле 2025 года на турнире UFC 314 и также завершилась победой чемпиона единогласным решением судей.

На данный момент в послужном списке Александра Волкановски — 28 побед и четыре поражения, тогда как у Диего Лопеса — 27 побед и восемь поражений.

