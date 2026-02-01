Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул чемпиона UFC

В Сиднее (Австралия) состоялся турнир UFC 325, главным событием которого стал реванш чемпиона в полулёгком весе австралийца Александра Волкановски (28-4) и претендента из Бразилии Диего Лопеса (27-8), передают Vesti.kz.

Первый их бой состоялся 13 апреля 2025 года и завершился победой Волкановски единогласным решением судей. Этим самым он завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полулегком весе.

В реванше Волкановски также победил по очкам по итогам пяти раундов и отстоял свой пояс. Для австралийца это 28-я победа в карьере при четырёх поражениях, тогда как Лопес потерпел восьмую неудачу, имея в активе 27 выигрышей.

Напомним, что соглавный поединок ивента в лёгком весе между французом Бенуа Сен-Дени (17-3) и новозеландцем Дэном Хукером (24-14) завершился досрочно, подробности - по ссылке.

В основном же карде UFC 325 уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (13-5) потерпел досрочное поражение от бразильца Маурисиу Руффи (13-2).

