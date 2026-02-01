Нокаутом закончился бой уроженца Казахстана на турнире UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (13-5) потерпел поражение от бразильца Маурисиу Руффи (13-2) на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия), передают Vesti.kz.
Бой прошёл в лимите лёгкого веса и был рассчитан на три раунда, но завершился во втором, когда Руффи потряс Физиева в стойке и добил его в партере.
Для Руффи это 13-я победа в карьере при двух поражениях. Физиев, в свою очередь, потерпел пятое поражение, имея в активе 13 побед.
Напомним, Физиев родился в селе Кордай Жамбылской области Казахстана, однако в UFC выступает под флагом Азербайджана. Ранее он также бился под флагом Кыргызстана.
#UFC325— マゴメ豆腐くん (@niwaka_mma) February 1, 2026
あり得んタフネス発動したフィジエフが最後普通に押されてどうにもならなくなったの虚しい、悔しいけどルフィの勝利pic.twitter.com/MIELi5KW8t
