Нокаутом закончился бой уроженца Казахстана на турнире UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (13-5) потерпел поражение от бразильца Маурисиу Руффи (13-2) на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия), передают Vesti.kz.

Бой прошёл в лимите лёгкого веса и был рассчитан на три раунда, но завершился во втором, когда Руффи потряс Физиева в стойке и добил его в партере.

Для Руффи это 13-я победа в карьере при двух поражениях. Физиев, в свою очередь, потерпел пятое поражение, имея в активе 13 побед.

Напомним, Физиев родился в селе Кордай Жамбылской области Казахстана, однако в UFC выступает под флагом Азербайджана. Ранее он также бился под флагом Кыргызстана.

