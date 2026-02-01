Досрочная развязка случилась в соглавном бою UFC

Определился победитель соглавного боя на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия) между французом Бенуа Сен-Дени (17-3) и новозеландцем Дэном Хукером (24-14), передают Vesti.kz.

Поединок в лёгком весе был рассчитан на три раунда, но завершился досрочной победой Сен-Дени во втором. Француз перевёл оппонента в партер и добил его, заставив рефери вмешаться. Это стала 17-я победа Сен-Дени при трёх поражениях в карьере. Хукер потерпел 14-е поражение при 24 победах.

Dominated this one from the start 💪@BenoitSt_Denis takes his win streak to 4! #UFC325



[ LIVE on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/OC0gserbf9 — UFC (@ufc) February 1, 2026

Ранее в основном карде UFC 325 уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (13-5) потерпел досрочное поражение от бразильца Маурисиу Руффи (13-2), подробности - по ссылке

Главным событием ивента станет реванш чемпиона в полулёгком весе австралийца Александра Волкановски (27-4) с претендентом из Бразилии Диего Лопесом (27-7).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!