UFC отреагировал на повторную травму Шавката Рахмонова

Пресс-служба Абсолютного бойцвоского чемпионата (UFC) отреагировала на новости о повтороной травме казахстанкого файтера Шавката Рахмонова (19-0), передают Vesti.kz.

На русскоязычном аккаунте американского промоушена появился пост, посвящённый спортсмену из Казахстана.

"Шавкат Рахмонов сообщил, что его возвращение в октагон откладывается из-за травмы. Желаем Шавкату скорейшего восстановления!" - пишет пресс-служба UFC Eurasia.

Накануне канадско-американский спортивный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов вновь столкнулся с проблемами колена и недавно перенёс операцию. По информации инсайдера, один из главных претендентов на чемпионский титул выбыл из тренировочного и соревновательного процесса примерно на 9–10 месяцев.

Позже сам Рахмонов подтвердил сведения о травме и хирургическом вмешательстве в официальном заявлении.

Ранее слова поддержки казахстанцу выразили бойцы UFC - его бывший соперник, американец Стивен Томпсон, а также одноклубник по залу в США, бразилец Гилберт Бёрнс.

Позже Тренер Рахмонова высказался о сроках восстановления бойца.

