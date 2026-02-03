Появились плохие новости по бою Алмабаева против экс-двукратного чемпиона UFC

Американский инсайдер Krazy Kevin сообщил важную информацию по бою казахстанского бойца наилегчайшего веса Асу Алмабаева (23-3) против экс-двукратного чемпиона UFC Брэндона Морено (29-3-2), передают Vesti.kz.

Срыв главного боя UFC Mexico?

По информации источника, Алмабаев снялся с поединка, который должен был возглавить турнир UFC 28 февраля в столице Мексики — Мехико. Соперником казахстанца должен был стать местный фаворит Брэндон Морено, для которого этот бой рассматривался как один из ключевых в карьере после чемпионского периода.

Что известно на данный момент

Официальной информации о снятия Алмабаева с боя пока неь. UFC и представители бойцов не делали заявлений о возможной замене или переносе поединка.

Asu Almabayev is OUT of His #UFCMexico Main Event Against Brandon Moreno February 28th pic.twitter.com/rCq145n8lL — Kevin (@realkevink) February 3, 2026

Последний выход в октагон

В последний раз Асу Алмабаев выходил в октагон 2 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе (Катар). Тогда казахстанский боец одержал досрочную победу над американцем Алексом Пересом (25-10), завершив бой в третьем раунде.

Отметим, что поединок против Морено мог стать для Алмабаева самым статусным боем в UFC на данный момент.

