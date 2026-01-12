Важнейший поединок в карьере: UFC анонсировал бой казаха против экс-чемпиона

Пресс-служба UFC представила анонс февральского турнира в Мехико (Мексика), главным событием которого станет поединок в наилегчайшем весе между представителем Казахстана Асу Алмабаевым (23-3) и местной звездой Брэндоном Морено (29-3-2), передают Vesti.kz.

"Асу нацелен на самый важный успех в карьере"

В промо-материале UFC подчеркнул амбиции казахстанского бойца и его готовность к решающему шагу в карьере:

"Набирающий обороты претендент Алмабаев (23-3, представляет Алматы, Казахстан) настроен заставить арену замолчать, одержав уверенную победу над Морено. Специалист по болевым приёмам, он может похвастаться значимыми победами над Алексом Пересом, Хосе Очоа и Матэусом Николау. Теперь Алмабаев нацелен на самый важный успех в своей карьере — победу, которая позволит ему ворваться в титульную гонку в наилегчайшем весе", — отмечает UFC.

Соперник Асу — кумир Мексики и двукратный чемпион

Соперником Алмабаева станет один из самых популярных бойцов дивизиона. UFC характеризует Морено как любимца публики и мастера зрелищных поединков. Важно отметить, что Брэндон дважды становился чемпионом UFC:

июнь 2021 года — на UFC 263;

январь 2023 года — на UFC 283.

Исторический момент для Казахстана

Этот бой станет вторым в истории, когда представитель Казахстана возглавит турнир UFC. Впервые это произошло в марте 2025 года — и тогда главным событием также был поединок Асу Алмабаева, который на коротком уведомлении вышел против португальца Манеля Капе (22-7) и уступил нокаутом в третьем раунде.

Форма Алмабаева и последний бой

К предстоящему поединку казахстанец подходит после уверенной победы: 22 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе (Катар) Алмабаев досрочно победил американца Алекса Переса (25-10) в третьем раунде. Этот успех стал важным аргументом в его продвижении к вершинам дивизиона.

Бой против Морено — шанс для Асу не только взять реванш за прошлые неудачи, но и сделать решающий шаг к титульной гонке в наилегчайшем весе UFC.

Отметим, что бой Алмабаева против Морено пройдёт 28 февраля в столице Мексики и возглавит кард вечера.

