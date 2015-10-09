Этнический казах из Узбекистана с золотом ЧМ получил бой в США

Определился следующий бой этнического казаха из Узбекистана Руслана Абдуллаева, передают Vesti.kz.

23-летний Абдуллаев вернётся на профессиональный ринг 16 января в рамках вечера бокса в США, где его соперником станет 37-летний уругваец Эдуардо Хавьер Абреу.

На профессиональном уровне Абдуллаев провёл три боя, одержав во всех победу, один из них — нокаутом. На счету Абреу 14 побед (10 — нокаутом), одно поражение и две ничьих.

Абдуллаев также выступает за сборную Узбекистана по боксу на любительском уровне. Он становился чемпионом Азии (2022) и мира (2023).

Ранее, в 2019–2020 годах, Абдуллаев пытался пробиться в молодёжную сборную Узбекистана, но не смог. Тогда он приехал в Казахстан и выступал за Южно-Казахстанскую область на молодёжном чемпионате страны, где уступил в полуфинале Сабыржану Аккалыкову и завоевал бронзу. После этого пандемия COVID-19 прервала соревнования в Казахстане, и Абдуллаев вернулся в Узбекистан.

