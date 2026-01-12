Рахмонову "дали" со-главный бой против экс-чемпиона UFC: есть дата и место

Казахстанского бойца полусреднего веса Шавката Рахмонова (19-0) видят в одном из ключевых поединков потенциального турнира UFC 327 в Майами (Флорида, США), передают Vesti.kz.

Рахмонов — в "карде мечты" UFC 327

Американский спортивный портал TWSN представил так называемый "кард мечты" на турнир UFC 327, который планируется провести 11 апреля в Майами. Официального анонса боёв пока нет, однако в со-главное событие авторы включили поединок в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3).

Предполагается, что бой может пройти в формате пяти раундов, что подчёркивает его статус и значение для титульной гонки дивизиона.

"Сценарий пишется сам собой"

Авторы материала напрямую обратились к матчмейкерам UFC, аргументируя необходимость этого противостояния:

"Шавкат уже больше года не выступает, но по-прежнему жаждет боя за право претендовать на титул, и Джек Делла Маддалена вызвал Шавката на поединок. Сценарий пишется сам собой. Проведите этот бой в пять раундов в со-главном событии грандиозного турнира, и пусть они определят, кто получит следующий титульный бой. Это гарантированная битва, исход которой может быть любым, и это поможет упорядочить и без того переполненный титульный бой в полусреднем весе. Организуйте этот бой, пока не упустили еще один захватывающий поединок".

Контекст противостояния

Напомним, 15 ноября 2025 года Джек Делла Маддалена, будучи чемпионом UFC в полусреднем весе, провёл первую защиту титула против россиянина Ислама Махачева (28-1) и уступил ему единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Недавно австралиец сам заявил о желании подраться именно с Рахмоновым, подчеркнув, что победа над непобеждённым казахстанцем может открыть ему путь к чемпионскому реваншу.

К слова, в команду Шавката уже ответили на этот вызов - подробности по ссылке.

Возвращение Шавката

Шавкат Рахмонов в последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где в пятираундовом бою уверенно победил ирландца Иэна Гэрри (17-1) единогласным решением судей. В том поединке казахстанец получил травму, из-за которой пропустил весь 2025 год.

Ожидается, что возвращение Рахмонова состоится в первой половине 2026 года, и возможный бой с Деллой Маддаленой может сразу определить следующего претендента на титул.

Полный "кард мечты" UFC 327 по версии экспертов и США

Алекс Перейра — Сирил Ган (главный бой, временный титул в тяжёлом весе);

— (главный бой, временный титул в тяжёлом весе); Шавкат Рахмонов — Джек Делла Маддалена (со-главное событие, полусредний вес, 5 раундов);

Пэйтон Тэлботт — Чито Вера (легчайший вес);

— (легчайший вес); Кевин Вальехос — Патрисио "Питбуль" Фрейре (полулёгкий вес);

— (полулёгкий вес); Эстебан Рибович — Майкл Чендлер (открытие основного карда, лёгкий вес).

Ранее конкуренту Рахмонова в UFC записали первое поражение в карьере: боец шёл с рекордом 19-0.

Добавим также, что Шавкату Рахмонову "дали" бой с Исламом Махачевым за титул UFC, но есть условие - подробности можно узнать здесь.

