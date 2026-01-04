Бывший чемпион UFC готов дать бой Рахмонову и назвал причину

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена рассказал о причинах, по которым стремится встретиться с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым, передают Vesti.kz.

"Матч-реванш — моя мечта"

"Ислам отлично борется. Он хорош в том, чтобы ронять людей и держать на земле. Он действительно хорош в этом, и я обрёл кучу проблем из-за этого. [Матч-реванш] — это моя мечта, и именно поэтому я хочу сразиться с Шавкатом, потому что, победив такого человека, как он, ты сразу же попадаешь обратно в титульное сражение", — цитирует австралийца "Чемпионат" со ссылкой на блогера N3on на Twitch.

Маддалена дебютировал в UFC в 2022 году. В мае 2025-го он завоевал чемпионский титул, победив единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. Однако 16 ноября 2025-го Делла Маддалена уступил россиянину Исламу Махачеву, потеряв чемпионский пояс.

Рахмонов последний бой провёл в декабре 2024 года, когда по очкам победил ирландца Иэна Гэрри. В 2025 году казахстанец не выходил в октагон из-за травмы.

