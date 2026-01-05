В команде Рахмонова отреагировали на вызов экс-чемпиона UFC и анонсировали бой

Главный тренер DAR Pro Team Эдуард Базров, работающий с казахстанским бойцом полусреднего веса UFC Шавкатом Рахмоновым (19–0), в разговоре с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал вызов австралийского файтера Джека Делла Маддалены (18–3) в адрес своего подопечного.

Маддалена вызвал Рахмонова, но подерётся с другим бойцом?

По словам специалиста, подобные заявления со стороны австралийца звучат уже не впервые и во многом продиктованы логикой современного ММА. Однако, как оказалось, американский промоушен уже готовит другого соперника для Маддалены - бразильца Карлоса Пратеса (23-7).

"Это уже не первая их стычка. Всем известно — Джек говорил, что хотел бы побиться с Шавкатом, помериться с ним силами. Но потом пришла информация о том, что Джек будет биться с Карлосом Пратесом. Бой сейчас находится в разработке. Скорее всего, в конце марта он состоится", — отметил Базров.

Тренер также вспомнил последнее выступление Делла Маддалены, в котором тот уступил россиянину Исламу Махачеву (28-1).

"В крайнем бою он, конечно, был деклассирован Исламом Махачевым. Очень неуверенно выступил, сгорел перед боем. А так его стиль до этого поединка — защита от борьбы, уровень бокса — мне очень нравился и нравится".

Базров объяснил вызов от экс-чемпиона UFC

По мнению тренера, публичные вызовы — часть стратегии бойцов.

"Это MMA. Спортсмены вызывают друг друга, привлекают внимание. От этого сильно зависят гонорары, развитие, известность. Джек сделал правильно, вызвав Шавката. Он сказал по сути верно: если пройти такого соперника, как Шавкат, у него автоматически появится шанс на второй бой с Исламом Махачевым. Не знаю, насколько это интересно UFC и зрителям. На мой взгляд, такой бой особого смысла не имеет".

Напомним, 15 ноября 2025 года Джек Делла Маддалена, будучи чемпионом полусреднего веса UFC, провёл первую защиту титула против россиянина Ислама Махачева и уступил единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Недавно австралиец заявил о желании провести бой с Рахмоновым, считая, что победа над казахстанцем может открыть ему путь к чемпионскому реваншу против Махачева.

Последнее появление Рахмонова в октагоне UFC

В последний раз казахстанец дрался в октагоне UFC в декабре 2024 года на номерном турнире 310, где в пятираундовом поединке единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри (17-1).

В том бою Рахмонов получил травму, из-за которой пропустил весь 2025 год. Его возвращение ожидается в первой половине 2026 года.

В США одобрили бой Махачева против казахстанца с 19-0 в UFC

