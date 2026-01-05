Тренер Рахмонова выбрал топ-соперника в UFC после травмы

Главный тренер казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (19-0) Эдуард Базров в разговоре с корреспондентом Vesti.kz высказался о наиболее интересном поединке для своего подопечного.

"На месте Шавката сейчас любой соперник — это большое имя и тяжёлый бой. Будь то Джек Делла Маддалена, будь то Белал Мухаммад или любой другой боец из топ-5. Самый интересный поединок — это бой между Шавкатом и Исламом с точки зрения интриги и конкурентности. Сейчас Шавкат на второй строчке — непросто так его подняли так высоко, значит, есть определённые ожидания. Пока никаких новостей нет, я просто выражаю своё мнение. Ислам доказал, что, перейдя в новую весовую категорию, он сразу стал чемпионом, деклассировав очень сильного соперника. С пиковым Исламом будет тяжело любому", — заявил Базров.

Последний бой Шавкат Рахмонов провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где уверенно победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри (17–1) единогласным решением судей. Однако тот поединок обернулся для казахстанца травмой колена, из-за которой он был вынужден пропустить весь 2025 год и временно выбыл из чемпионской гонки.

Тем не менее длительная пауза не повлияла на позиции Рахмонова в дивизионе: он по-прежнему считается одним из ключевых претендентов и в настоящий момент занимает второе место в рейтинге полусреднего веса UFC.

Россиянин Ислам Махачев (28-1), в свою очередь, 15 ноября 2025 года поднялся из лёгкой в полусреднюю весовую категорию и одолел чемпиона дивизиона - австралийца Джека Деллу Маддалену (18-3), завоевав новый титул.

