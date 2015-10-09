Хабиб Нурмагомедов раскрыл главный секрет

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что в детстве мечтал стать футболистом, а не бойцом, передают Vesti.kz.

Хабиб - давний болельщик мадридского "Реала", неоднократно бывал на "Сантьяго Бернабеу" и регулярно появляется на крупнейших футбольных событиях, включая финалы Лиги чемпионов.

"Я смотрел футбол всю свою жизнь. В молодости я мечтал стать футболистом. А бойцом стал из-за места, где родился, и потому что мой отец был тренером", - цитируют Хабиба Marca.

По его словам, выбор ММА был логичным: в Дагестане единоборства - часть культуры, а его отец Абдулманап Нурмагомедов был наставником целого поколения бойцов. Именно он привел сына к титулу чемпиона UFC и рекорду 29–0.

Хабиб Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим чемпионский пояс UFC. В 2022 году его имя было включено в Зал славы UFC.

Официально Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254. Он пообещал матери, что больше не выйдет на ринг без присутствия отца. С тех пор спортсмен сосредоточился на тренерской деятельности.

