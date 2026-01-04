Хабибу Нурмагомедову cходу "отдали" титул UFC

Российский боец ММА Магди Амачов поделился впечатлениями о тренировках в команде экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, передают Vesti.kz.

Сейчас Амачов живёт и тренируется в США, выступая в лигах Tuff-N-Uff и XFC.

- Ты уже свой в команде Хабиба?

- Ну, как младший братишка.

- Перед турниром в Нью-Йорке тоже лагерь проходил?

- Я приехал только на неделю, раньше не получилось.

- Каково бороться с Хабибом?

- Это как будто на тебя сверху поставили бетонную плиту. Очень тяжело дышать, он грузит вообще по-другому. Я ни одного другого бойца так на себе не чувствовал. Я боролся с парнями и выше меня, и тяжелее. Но ни другого я не чувствовал такой давки.

- Так между вами две весовые категории!

- Сейчас уже даже не две, а больше. Я понял его технику - он дает работать, а потом обратно грузит. И когда слышит, что ты запыхтел - тогда и переходит на прием.

- Многие считают, что он может вернуться в UFC и сходу забрать пояс.

- 100%. Нет таких бойцов, которые работают так же. У него есть мышечная память, - сказал Амачов в интервью Sport24.

Хабиб официально завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254. Его рекорд 29-0. Он пообещал матери, что больше не выйдет на ринг без присутствия отца. С тех пор спортсмен сосредоточился на тренерской деятельности.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!