Конкуренту Рахмонова в UFC записали первое поражение в карьере: шёл с 19-0

Авторитетный статистический портал Tapology, специализирующийся на учёте результатов бойцов ММА и боксёров, внёс изменения в профиль эквадорского полусредневеса UFC Майкла Моралеса, передают Vesti.kz.

Почему Майклу Моралесу изменили рекорд?

Ранее 26-летний представитель Эквадора значился на сайте с идеальным рекордом 19 побед — 0 поражений. Однако после обновления базы данных у Моралеса появилась первая неудача в карьере — теперь его рекорд на портале составляет 20-1.

Как уточняет Tapology, поражение было нанесено ещё в 2017 году, когда Моралесу было 17 лет. В четвертьфинале эквадорской лиги Ultima Pelea он уступил Рикардо Сентено. Поединок долгое время не учитывался в общей статистике бойца.

Расклад в дивизионе

На данный момент Майкл Моралес занимает четвёртое место в рейтинге полусреднего веса UFC. В этом же дивизионе выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), располагающийся на второй позиции и остающийся одним из главных претендентов на чемпионский титул.

Чемпионом полусреднего веса UFC в настоящее время является Ислам Махачев (28-1).

Последний бой

Свой последний поединок Моралес провёл в ноябре 2025 года, когда уже в первом раунде нокаутировал американца Шона Брэди (18-2), подтвердив статус одного из самых опасных проспектов дивизиона.

