UFC
Сегодня 11:00
 

Шавкату Рахмонову "дали" бой с Исламом Махачевым за титул UFC, но есть условие

Шавкату Рахмонову "дали" бой с Исламом Махачевым за титул UFC, но есть условие ©UFC

Издание MMA.Meta-ratings.ru составило топ-10 самых ожидаемых боев UFC в 2026 году, куда вошёл потенциальный поединок между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и чемпионом полусреднего дивизиона Исламом Махачевым, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Если Махачев наберет хороший ход и не захочет простаивать, то может провести несколько боев в 2026 году. Один из них – с Шавкатом Рахмоновым. Если бы не травмы, то казахстанский непобежденный воин уже дрался бы за пояс в полусреднем весе. Скорее всего, даже стал бы чемпионом.

В 2025-м мы могли бы посмотреть грандиозное дерби постсоветского пространства. Но сейчас Рахмонов снова в одной победе от титульного шанса. Если Шавкат справится с задачей, то матчмейкеры могут устроить супербой под конец года. Например, в Абу-Даби. Рахмонов и Махачев могут претендовать на звание международных звезд. Поэтому даже американские фанаты с удовольствием будут ждать поединок двух мощных бойцов", - говорится в статье.

Свой последний бой Рахмонов провёл в декабре прошлого года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США), где единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри. В том поединке Шавкат получил травму, из-за которой пропустил весь 2025 год.

