Еркебулан Токтар высказался о бое с Данияром Елеусиновым

Казахстанский актёр и боец ММА Еркебулан Токтар прокомментировал слова олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова, который ранее заявил о готовности провести с ним поединок, передают Vesti.kz.

Токтар отметил, что полностью понимает позицию титулованного боксёра и не видит в его высказываниях ничего оскорбительного.

"Данияр очень чётко разделяет чёрное и белое. С точки зрения денег — это интересно, заработать можно. А вот в плане спорта — нет. Есть ведь спортивный интерес, когда важно понять, кто сильнее. Он прямо говорит, что для него такого интереса здесь нет, потому что он объективно сильнее. И на это не стоит обижаться — у меня такая же позиция.

Со спортивной точки зрения этот бой мне тоже неинтересен. Доказывать, что я сильнее? Я не сильнее. Он олимпийский чемпион, у него совершенно другой уровень. Но если смотреть с финансовой стороны — это интересно. Я выйду, подерусь, выдержу один-два раунда, но понятно, что меня будут бить, а он, улыбаясь, будет водить меня по рингу. Зато я заработаю деньги.

Посмотрите на Джейка Пола — он летает на частном самолёте с полными карманами денег, хотя у него сломана челюсть. Это тоже работа.

А если я проиграю Данияру Елеусинову — для меня это не позор, а достижение. Выйти с ним в ринг, да ещё и в главном бою вечера, — это уже большое достижение для меня", — заявил Токтар в своих социальных сетях.