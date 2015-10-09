Хабиб Нурмагомедов удивил заявлением про Абдукодира Хусанова после личной встречи

Легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов накануне посетил тренировочную базу "Манчестер Сити", где пообщался с игроками английского гранда, передают Vesti.kz.

Среди тех, с кем встретился экс-чемпион UFC, был и защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

После визита Хабиб поделился впечатлениями от личного знакомства с футболистом и сделал неожиданное заявление, отметив сдержанность и внутреннюю силу молодого игрока.

"Просто за час встречи не сказал ни одного слова. Пусть Аллах хранит тебя, брат. На тебя весь народ Узбекистана возлагает большие надежды. Не расслабляйся и только вперёд", — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Отметим, что Хусанов считается одним из самых перспективных футболистов Узбекистана и уже успел привлечь внимание на европейском уровне. Слова Хабиба, известного своей дисциплиной и требовательным отношением к профессионализму, стали дополнительным знаком уважения и поддержки в адрес защитника.



