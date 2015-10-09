Галымжан Кенжебек дал первое интервью после перехода в "Ахмат"

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек дал первое интервью пресс-службе грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

Напомним, после успешного медицинского обследования Кенжебек, в субботу 10 января был представлен в качестве игрока грозненского клуба. Контракт рассчитан на 4,5 года.

— Поделись, пожалуйста, первыми впечатлениями после перехода в "Ахмат".

— Очень хорошо. Очень хорошо приняли, тепло приняли. И я очень рад, что пришёл в "Ахмат".

— Твои эмоции, впечатления, когда узнал, что тобой интересуется "Ахмат" и звонит сам Станислав Саламович (Черчесов)?

— Ну, конечно, хорошо. Окончательное решение принял в пользу "Ахмата", значит, всё было хорошо.

— С Самородовым созванивался?

— Да, конечно, общался.

— И здесь, наверное, Максим помогает тебе адаптироваться?

— Да, конечно, мы всегда вместе двигаемся.

— Ты уже провёл несколько тренировок. Твоё мнение о партнёрах — уже, наверное, успел со всеми познакомиться?

— Да, очень хорошие ребята, качественные. Хорошая команда. Буду с ними расти и развиваться. Думаю, команде и городу тоже принесу пользу.

— С родины уже получал поздравления?

— Да, конечно.

— Что болельщики говорят?

— Удачи!

— Мы тоже присоединяемся, желаем тебе удачи и всего самого хорошего! Побед и голов.

— Спасибо большое.

22-летний футболист будет выступать в новом клубе под 23-м номером.

Последним клубом Кенжебека был "Елимай" из Семея.

В карьере казахстанца также были "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!