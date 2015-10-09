Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 08:38
 

"Уедет в большой клуб". Кенжебеку вынесли вердикт по трансферу в "Ахмат"

Белорусский защитник Руслан Юденков поделился мнением о переходе вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека в грозненский "Ахмат", отметив заметный прогресс игрока и его готовность к новому этапу карьеры, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Ментальный рост и лидерские качества

Юденков, который ранее выступал вместе с Кенжебеком за "Мактаарал", подчеркнул, что талант вингера был очевиден ещё тогда, однако ключевые изменения произошли в ментальном плане. По его словам, футболист стал серьёзнее относиться к себе и своей карьере, а выступления за национальную сборную подтвердили его лидерский потенциал.

"Годи (Галымжан Кенжебек) – очень талантливый парень. В "Мактаарале" его талант был виден сразу. Вопрос был в том, что он и сам это понимал, и на тот момент не мог правильно расставить приоритеты. Сейчас, глядя на него, понимаешь, что он взялся за голову: пытается следить за собой, женился. Да и последние игры за сборную показали, что он стал лидером и готов к большому вызову".

Почему именно "Ахмат"

Защитник также считает, что вариант с "Ахматом" выглядит более перспективным, чем возможные переходы в чемпионаты Шотландии или Чехии, о которых ранее сообщали СМИ. Он отметил важность личного интереса тренера и комфортной среды для адаптации.

"Нужно детально анализировать предложения: мы же не знаем, кто именно и куда его звал. Возможно, в "Ахмате" тренер лично беседовал с ним и рассчитывает на игрока. Плюс – знакомая русскоязычная страна и наличие Максима Самородова в качестве партнера по команде. Думаю, в "Ахмате" ему будет максимально комфортно, адаптация должна пройти незаметно. Верю, что у него все получится, и в будущем он уедет в большой клуб – у него есть все качества для этого", – подытожил Юденков.

Детали трансфера

Напомним, Галымжан Кенжебек подписал контракт с "Ахматом" сроком на 4,5 года. До этого сообщалось об интересе к 22-летнему вингеру со стороны клубов из Греции, Венгрии и Шотландии.

В Грозном (Чечня, Россия) футболист воссоединится с соотечественником Максимом Самородовым, а также будет работать под руководством бывшего главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Руслан Юденков и Кенжебек ранее вместе выступали за "Мактаарал" в сезоне-2022.

Галымжан Кенжебек прошёл медосмотр в новом клубе

