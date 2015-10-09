Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 10:00
 

Экс-игрок сборной России сделал заявление об интересе к нему клубов КПЛ

  Комментарии

Экс-игрок сборной России сделал заявление об интересе к нему клубов КПЛ ©Depositphotos

Полузащитник "Пари НН" Николай Калинский подтвердил, что за ним следят российский "Ротор" и несколько команд из чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

Интерес к игроку

32-летний опорный полузащитник, воспитанник московского "Локомотива", подтвердил наличие интереса к себе со стороны нескольких клубов.

"Интерес со стороны "Ротора" и нескольких клубов из Казахстана действительно есть. Не просто так про это писали. Но до конкретики пока не дошли, — цитирует слова Калинского "Матч ТВ".

Карьера Калинского

Калинский выступает за "Пари НН" с 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл за клуб всего шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за молодежные сборные России.


Возможные варианты трансфера

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Калинскому проявляют волгоградский «Ротор», а также казахстанские "Актобе" и костанайский "Тобол". Пока конкретных предложений игроку не поступало, но переговоры находятся на ранней стадии.

Лучший тренер Узбекистана решил продолжить карьеру в Казахстане

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

