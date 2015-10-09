Экс-игрок сборной России сделал заявление об интересе к нему клубов КПЛ

Полузащитник "Пари НН" Николай Калинский подтвердил, что за ним следят российский "Ротор" и несколько команд из чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

Интерес к игроку

32-летний опорный полузащитник, воспитанник московского "Локомотива", подтвердил наличие интереса к себе со стороны нескольких клубов.

"Интерес со стороны "Ротора" и нескольких клубов из Казахстана действительно есть. Не просто так про это писали. Но до конкретики пока не дошли, — цитирует слова Калинского "Матч ТВ".

Карьера Калинского

Калинский выступает за "Пари НН" с 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл за клуб всего шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за молодежные сборные России.

Возможные варианты трансфера

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Калинскому проявляют волгоградский «Ротор», а также казахстанские "Актобе" и костанайский "Тобол". Пока конкретных предложений игроку не поступало, но переговоры находятся на ранней стадии.

