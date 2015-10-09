Джукембаев сделал заявление на бой с нокаутером из Узбекистана. Чем ответил соперник?

Казахстанский боксёр первого среднего веса Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО) прокомментировал предстоящий бой с Шохжахоном Эргашевым (26-2, 23 КО) из Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

Их поединок состоится 9 мая на "Хумо-Арене" в Ташкенте (Узбекистан). По словам Джукембаева, он выйдет на ринг не только за победой.

"Этот бой много для меня значит. 9 мая в Ташкенте я выйду на ринг не только за победой — я начну новую главу моей карьеры. Болельщики увидят, насколько я голоден до больших поединков и больших побед, и этот бой будет по-настоящему взрывным", — цитирует Джукембаева Boxingscene.com.

В свою очередь Эргашев признался, что их бой должен был состояться ещё два года назад.

"Для меня этот бой с Джукембаевым имеет личное значение. Мы должны были встретиться в ринге ещё два года назад, но судьба распорядилась иначе. Теперь этот момент наконец настал, и поверьте мне, это будет фейерверк. Фанатам лучше приготовиться к взрывному вечеру, — заявил Эргашев.

Добавим, что у Джукембаева и Эргашева есть общий соперник - это Субриэль Матиас (23-3, 22 КО). И оба проиграли пуэрториканцу досрочно. Пуэрториканец, в свою очередь, в минувшие выходные проиграл нокаутом и лишился титула.

Свой последний бой 32-летний Джукембаев провёл 5 апреля 2025 года в Астане (Казахстан), где победил решением судей британца Кейна Гарднера (18-5, 7 КО).

Для 34-летнего Эргашева это будет третий подряд бой на родине в Узбекистане. 4 января в Самарканде он нокаутировал ноунейма из Индии.

