Кәсіпқой бокс
Сегодня 10:43
 

Обидчик казахстанца проиграл нокаутом в главном бою и потерял титул

Обидчик казахстанца проиграл нокаутом в главном бою и потерял титул ©x.com/DAZNBoxing

В Нью-Йорке (США) прошёл вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе пуэрториканец Субриэль Матиас (23-3, 22 КО) дал бой обязательному претенденту, британцу Далтону Смиту (19-0, 14 КО), передают Vesti.kz.

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, завершился уже в пятом. Матиас оказался на настиле ринга: смог подняться, однако не убедил рефери в способности продолжить бой.

В итоге Матиас потерял титул, потерпев третье поражение в карьере при 23 победах. Непобеждённый Смит отметился 19-й победой и 14-й досрочной.

Напомним, что в 2021 году Матиас одержал убедительную победу над казахстанцем Батыром Джукембаевым (24-1, 17 КО).

