Обидчик казахстанца проиграл нокаутом в главном бою и потерял титул

В Нью-Йорке (США) прошёл вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе пуэрториканец Субриэль Матиас (23-3, 22 КО) дал бой обязательному претенденту, британцу Далтону Смиту (19-0, 14 КО), передают Vesti.kz.

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, завершился уже в пятом. Матиас оказался на настиле ринга: смог подняться, однако не убедил рефери в способности продолжить бой.

В итоге Матиас потерял титул, потерпев третье поражение в карьере при 23 победах. Непобеждённый Смит отметился 19-й победой и 14-й досрочной.

Напомним, что в 2021 году Матиас одержал убедительную победу над казахстанцем Батыром Джукембаевым (24-1, 17 КО).

WATCH Dalton Smith’s picturesque knockout over Subriel Matias 😮‍💨🔥#MatiasSmith



pic.twitter.com/erjNx5or9Q — Dictate Boxing (@dictateboxing) January 11, 2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!