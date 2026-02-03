Тренер Алмабаева назвал причину срыва боя против экс-чемпиона UFC

Тренер казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаева (23-3) Эдуард Базров в беседе с корреспондентом Vesti.kz озвучил причину срыва поединка против мексиканца Брэндона Морено (29-3-2).

Алмабаев должен был возглавить турнир американского промоушена в Мехико (Мексика), который пройдёт 28 февраля. Однако 3 января появилась информация о снятии казахстанского спортсмена.

"К сожалению, мы получили травму - перелом руки", - заявил Базров.

В последний раз Алмабаев выходил в октагон 2 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе (Катар). Тогда он досрочно победил американца Алекса Переса (25-10), завершив поединок уже в третьем раунде.

Стоит отметить, что Брэндон Морено дважды завоёвывал титул чемпиона UFC в своей весовой категории: впервые в июне 2021 года на турнире UFC 263, а затем в январе 2023 года на UFC 283.

