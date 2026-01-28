UFC объявил официальное решение по Шавкату Рахмонову

Американский промоушен UFC опубликовал обновлённые рейтинги во всех весовых категориях по итогам номерного турнира UFC 324, который прошёл в Лас-Вегасе (США) и стал первым ивентом организации в 2026 году, сообщает Vesti.kz.

Перестановки в лёгком весе

Самые заметные изменения произошли в лёгком дивизионе. Временным чемпионом стал американец Джастин Гэтжи (27-5), который поднялся на первую строчку рейтинга. Напомним, на прошедшем турнире Гэтжи уверенно победил британца Пэдди Пимблетта (23-4) единогласным решением судей.

В результате этого успеха российский боец Арман Царукян (23-3), ранее возглавлявший рейтинг, а также бразилец Чарльз Оливейра (36-11) и американец Макс Холлоуэй (27-8) сместились на одну позицию вниз.

Обновления в рейтинге P4P

В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) улучшил свои позиции чемпион наилегчайшего дивизиона Джошуа Ван (16-2). Американец мьянманского происхождения поднялся на 11-е место, обойдя бывшего чемпиона среднего веса — представителя ЮАР Дрикуса Дю Плесси (23-3).

Казахстанцы в рейтингах UFC

Представитель Казахстана в наилегчайшем весе Асу Алмабаев (23-3) сохранил за собой седьмую строчку рейтинга. В этом же дивизионе заметно прибавил американец Алекс Перес (26-10), поднявшийся на 10-е место. Напомним, именно Перес стал последним соперником Алмабаева — в ноябре прошлого года казахстанец одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде.

При этом Перес сумел оперативно реабилитироваться, нокаутировав в первом раунде своего соотечественника Чарльса Джонсона (18-8) на первом турнире года.

Один из лидеров Казахстана Шавкат Рахмонов (19-0), несмотря на более чем годичное отсутствие в октагоне, продолжает удерживать второе место в рейтинге полусреднего веса. По итогам UFC 324 изменений в топ-15 этого дивизиона не произошло, что позволило Рахмонову сохранить свою высокую позицию.

UFC могут исключить Рахмонова из рейтинга? Такое уже случалось с Макгрегором и Забитом

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!