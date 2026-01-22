UFC могут исключить Рахмонова из рейтинга? Такое уже случалось с Макгрегором и Забитом

Больше 13 месяцев главная звезда Казахстана в UFC Шавкат Рахмонов (19-0) не проводит бои. В воскресенье состоится первый ивент лиги в новом году, а на официальном сайте уже анонсирован ряд поединков вплоть до конца марта. Однако конкретики по следующему бою Номада нет. Корреспондент Vesti.kz оценивает риски казахстанца вылететь из рейтинга UFC из-за отсутствия активности.

31-летний файтер последний поединок провёл 8 декабря 2024 года на UFC 310 против ирландца Иэна Гэрри, победив единогласным решением судей. К слову, на этой неделе промоушен проведёт уже 324-й номерной турнир, что красноречиво демонстрирует, как много интересного Шавкат пропустил из-за травмы.

В лучшем случае Рахмонов вернётся только в апреле?

Исключение бойцов из рейтингов по причине неактивности - это стандартная процедура в UFC. Но далеко не всегда топовые файтеры берут необоснованно долгие перерывы. Так или иначе ситуации были разные.

Шавкат из-за травмы не был доступен долгое время, в том числе он лишился возможности подраться за пояс чемпиона с Белалом Мухаммадом в мае 2025 года. С тех пор чемпион в его дивизионе сменился уже дважды: сначала им стал австралиец Джек Делла Маддалена, а теперь лучшим считается россиянин Ислам Махачев.

Если даже Шавкату и анонсируют бой в ближайшее время, то крайне маловероятно, что он состоится раньше апреля. Скорее всего непобеждённого спортсмена будут рассматривать как участника главного карда номерного ивента. Кард мартовскогоуже сформирован, да и времени для подготовки почти нет.

В лучшем случае Рахмонов может получить бой на апрельском UFC 327 в Майами (Флорида, США). Тем более он проводит американскую часть своей подготовки в зале Kill Cliff FC, который располагается там же.

Но это лишь минимальные сроки возвращения Шавката. И даже если брать за основу их, то простой казахстанца затянется на 16 месяцев! А это уже серьёзный и тревожный сигнал об опасности исключения из рейтинга.

UFC исключали звёзд из рейтинга после долгих перерывов

К примеру, в своё время будущему чемпиону этого же веса Леону Эдвардсу хватило 15 месяцев простоя, чтобы боссы UFC решились на его удаление из топ-15. Аргентинца Сантьяго Понзиниббио шесть лет назад убирали из списка после 13 месяцев бездействия (как у Шавката сейчас).

По 17 месяцев в рейтинге держали Конора Макгрегора и Забита Магомедшарипова, но оба с боями в итоге завязали (если Конор не решит вернуться спустя пять лет).

Также были случаи с экс-чемпионкой, которую исключили из топа после 19 месяцев, а также с легковесом, которого убрали из списка уже спустя год. Однако американец виноват в том, что, будучи здоровым, отказался от предложенного боя. У Шавката же есть уважительная причина медицинского характера, и наверняка все доказательства этому на руках у руководства UFC имеются.

Тем не менее держать бойца в рейтинге постоянно с одной лишь надеждой, что скоро он должен вернуться - они тоже не могут, поэтому риск выпасть из списка у казахстанца всё же сохраняется.

Отметим, что в актуальном рейтинге весовой категории до 77 килограммов Рахмонов занимает второе место. Выше только экс-чемпион Делла Маддалена, а также действующий обладатель пояса Махачев.

Напомним, что недавно в UFC увеличилось количество казахстанцев до шести человек. Причём у четверых из них есть анонсированные поединки на февраль-март. Подробнее читайте ниже:

