В UFC появился шестой боец из Казахстана: он получил новый шанс благодаря своему козырю

Казахстанский боец Николай Веретенников (13-7) подписал новый контракт на четыре поединка в UFC. Осенью 2025 года он попрощался с лигой после третьего поражения в четырёх поединках, но уже спустя несколько месяцев возвращается за вторым шансом в лучший промоушен мира. Корреспондент Vesti.kz объясняет - в чём секрет молниеносного возвращения в ряды UFC.

8 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится ивент, в рамках которого 36-летний Веретенников вернётся в UFC и дебютирует в среднем весе. Его оппонентом будет 23-летний бразилец Хосе Энрике Соуза (8-1). Изначально с ним должен был биться американец Эрик Нолан (8-4), но в итоге он слетел с боя, а на замену, за три недели до турнира, согласился выйти Веретенников.

Он не заслужил второго шанса, но получил его за счёт козыря

Вряд ли даже сам Николай будет спорить, что со спортивной точки зрения он вряд ли заслуживал незамедлительного второго шанса в UFC. В течение 14 месяцев он провёл все четыре поединка по контракту, выиграв только один из них, и то раздельным решением судей. В трёх других боях он проиграл.

Боец возрастной, титульных амбиций, скорее всего, нет, большой фан-базы, увы, тоже. Поэтому в UFC не стали держаться за Николая, когда его контракт истёк. Но уже через три месяца он вновь понадобился матчмейкерам, потому что у казахстанца - свой козырь в рукаве.

Здесь за него говорят сразу несколько плюсов. Во-первых, он проживает в США, где проводится большинство турниров UFC. Во-вторых, он готов драться часто и не против выходить на замену на коротком уведомлении. Всё это в совокупности дало Веретенникову второй шанс.

Любой другой казахстанский боец вряд ли получил бы шанс по примеру Веретенникова, так как ключевой фактор - выйти на замену на коротком уведомлении. А на такое способны разве что те, кто постоянно проживает в США.

Да, есть определённый риск, ведь он не прошёл полноценный лагерь, да и весовая категория будет не привычная полусредняя, а средняя. Однако сам факт того, что он получил новый контракт на четыре поединка в лучшей лиге мира - это уже победа. И даже если выиграть у молодого и заряженного Соузы не получится, то у казахстанца ещё будут возможности проявить себя в следующих боях, с полной подготовкой.

Теперь у Казахстана шесть бойцов в UFC

В 2025 году ряды UFC покинули Азат Максум (15-3) и Веретенников, а из новеньких казахстанцев в ростере появился Алиби Идрис (10-1). На конец 2025-го и начало 2026-го в лиге значились имена пяти казахстанских бойцов, а после возвращения Веретенникова их стало шесть:

Февраль и март будут очень событийными для казахстанцев в UFC. 8 февраля в Лас-Вегасе Веретенников подерётся с Соузой, 22 февраля в Хьюстоне (Техас, США) Идрис встретится с Оди Осборном (13-9-0-1), 1 марта в Мехико (Мексика) Алмабаев в главном бою турнира схлестнётся с экс-чемпионом Брэндоном Морено (23-9-2), а 8 марта в Лас-Вегасе Нургожай выйдет на бой с Рафаэлом Тобиасом (14-1).

В настоящий момент анонсированных боёв в UFC нет только у Рахмонова и Алмахана. Шавкат не бился с декабря 2024 года, а Бекзат - с ноября 2025-го.

