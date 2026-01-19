В США выразили обеспокоенность по карьере Рахмонова в UFC

Американские эксперты оценили изменения в карьере казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (19-0), передают Vesti.kz.

Год назад — главный претендент, сегодня — вне титульной гонки?

Home of Fight посвятил пост представителю Казахстана, проанализировав, как за последний год изменилось его положение в одном из самых конкурентных дивизионов UFC.

"Всего год назад Шавкат Рахмонов стал главной сенсацией в полусреднем весе и должен был бороться за титул. Посмотрите, как быстро может измениться ситуация в UFC. Что мы видим сейчас? Рахмонов пропустил весь 2025 год, и по меньшей мере пять бойцов сейчас претендуют на титул: Усман, Моралес, Гарри, Пратес, и даже Топурия ведет переговоры. Вдобавок ко всему, чемпион сменился. Да, среди тех, кто обогнал Шавката, есть тот самый Гарри, которого он победил в декабре 2024 года. Поэтому, если какой-либо топовый боец ​​хочет побороться за титул в 2026 году, главный посыл таков: оставайтесь активными. В противном случае, ваш шанс будет занят кем-то другим", — пишут эксперты из США.

Победа без пояса: последний выход Рахмонова в октагон

В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года, когда стал участником соглавного события турнира UFC 310. Изначально казахстанец должен был оспорить чемпионский пояс в поединке против Белала Мухаммада (24-5), однако американец снялся с боя из-за травмы.

В результате Шавкат принял бой против ирландца Иэна Гэрри (17-1), который не носил титульного статуса. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Рахмонова единогласным решением судей, что лишь укрепило его позиции в рейтинге дивизиона.

Обещанный титульник, который снова пришлось отложить

После этого руководство UFC во главе с Дэйной Уайтом публично пообещало казахстанцу титульный шанс. Бой с Белалом Мухаммадом планировался на турнир UFC 315 в Канаде, однако на этот раз поединок сорвался уже по причине проблем со здоровьем у самого Рахмонова.

Возвращение казахстанца ожидается в первой половине 2026-го.

Махачев согласился на бой с непобеждённым казахстанцем в UFC

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!