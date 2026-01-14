Махачев согласился на бой с непобеждённым казахстанцем в UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе, российский боец Ислам Махачев (28-1) не исключил возможность поединка против казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), прокомментировав потенциальное противостояние, передают Vesti.kz.

Махачев анонсировал бой Рахмонова

Дагестанец высказался о возможном бое с непобеждённым казахстанским файтером, отметив при этом длительное отсутствие потенциального соперника в октагоне:

"Шавкат? У него был большой простой. Я этого не решаю. Если он готов, то почему бы и нет? Слышал, что ему должны дать бой после этого простоя", — цитирует слова Махачева "Матч! Боец".

Последний бой чемпиона

Свой предыдущий поединок Ислам Махачев провёл в ноябре 2025 года на турнире UFC 322. В титульном бою россиянин уверенно победил австралийца Джека Деллу Маддалену (18-3) единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе.

Ситуация с Рахмоновым: простой в 2025-м

Шавкат Рахмонов в последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где в пятираундовом бою одолел ирландца Иэна Гэрри (17-1) единогласным решением судей. В том поединке казахстанец получил травму, из-за которой пропустил весь 2025 год.

Возвращение Рахмонова в октагон ожидается в первой половине 2026 года. При условии успешного камбэка казахстанец может стать одним из претендентов на титульный бой в полусреднем дивизионе UFC.

