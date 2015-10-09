Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:42
 

Новый тренер "Реала" назвал виновного в вылете из Кубка Испании

Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Новый главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал вылет команды из Кубка Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала "сливочные" проиграли со счётом 2:3 "Альбасете", выступающему во второй лиге. Для Арбелоа это был дебют во главе "Реала".

"В этом клубе даже ничья воспринимается как плохой результат, почти трагедия, а поражение — тем более, особенно от команды из другой лиги.

Если и искать виновных, то в первую очередь я: я выбирал состав, задавал игровой стиль и делал замены. Могу только поблагодарить игроков за то, как они меня приняли, и помочь им восстановиться физически и психологически.

Я был уверен в выборе состава. У меня талантливые футболисты, но им нелегко сразу выполнить то, чего я прошу. В итоге ответственность остаётся на мне", — приводит слова Арбелоа издание Marca.


Напомним, Арбелоа возглавил "Реал" 12 января после отставки Хаби Алонсо. Под руководством испанца "сливочные" провели 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

Cтало известно, что Алонсо сказал боссам "Реала" перед увольнением

