Пришли хорошие новости по Зайнутдинову

Полузащитник "Бешикташа" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов может сыграть в финале Кубка Турции, сообщают Vesti.kz.

26-летний хавбек попал в заявку "орлов" на финальный матч против "Трабзонспора", который состоится сегодня, 23 мая, в Стамбуле. Начало игры в 22:45 по астанинскому времени.

Ранее в "Бешикташе" сообщили, что Зайнутдинов восстановился от полученной травмы и приступил к тренировкам. Последний раз казахстанец выходил на поле 13 апреля в матче против "Самсунспора" (1:1)

Отметим, что Зайнутдинов не попал в состав сборной Казахстана на товарищеские матчи с Арменией и Азербайджаном, которые пройдут в июне. Подробнее - здесь.

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