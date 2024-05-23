Появились новые подробности скандала с Месси: ему "давали" 14 миллиардов за футболку

Стали известны новые подробности скандала, в котором были замешаны бывшие футболисты "Барселоны" Лионель Месси и Жерар Пике, а также экс-глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес и президент УЕФА Александер Чеферин, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Месси был обеспокоен снижением зарплаты в "Барселоне" на фоне пандемии коронавируса. Пике передал это тогдашнему президенту RFEF, а Рубиалес, в свою очередь, предложил Чеферину компенсировать потери игроков за счет средств УЕФА.

Сообщалось, что экс-глава RFEF предложил выделить половину суммы, которые ассоциации получают от УЕФА в качестве выплат за права на телетрансляции, на компенсации игрокам, чьи зарплаты были снижены.

По информации The Objective, в течение как минимум трех месяцев Пике и Месси, а также Рубиалес вели переговоры с Чеферином об "отводе" средств из европейской организации, чтобы компенсировать сокращение зарплат, от которого пострадали некоторые футболисты во время пандемии.

Отмечается, что президент УЕФА провел несколько видеоконференций с Месси, Пике и Рубиалесом в 2020 году, чтобы разработать план, который позволит перенаправить средства игрокам. В ходе них футболистам предлагалось 30 миллионов евро (14 миллиардов тенге) от УЕФА для компенсации ковидных потерь.

"Жерар, мы компенсируем все ваши потери, или, по крайней мере, заберем 30 миллионов у нас, у Ла Лиги и у AFE (Ассоциации испанских футболистов), чтобы отдать их в ваше распоряжение", - говорится в сообщении от 15 июня 2020 года, которое оказалось в распоряжении у The Objective.

Со своей стороны экс-глава RFEF просил Месси и Пике подарить Чеферину футболки с автографами в знак благодарности. Он подчеркнул, что глава УЕФА отдает предпочтение "Барселоне", а не "Реалу", что может влиять на ход обсуждений.

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Напомним, Месси покинул "Барселону" в 2021 году, после чего провел два сезона во французском "Пари Сен-Жермене".

С лета 2023 года аргентинец выступает за американский "Интер Майами".