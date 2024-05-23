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Сборная из топ-100 рейтинга ФИФА объявила состав на матч с Казахстаном

Сборная из топ-100 рейтинга ФИФА объявила состав на матч с Казахстаном
©ffa.am/

Главный тренер сборной Армении по футболу Александр Петраков огласил состав игроков, вызванных на товарищеские матчи против Словении (4 июня) и Казахстана (7 июня), сообщают Vesti.kz.

Из-за травм игры пропустят Грант-Леон Ранос, Андре Кализир, Нарек Григорян и Угочукву Иву. По другим причинам сборной не помогут Норберто Балекян, Саргис Адамян и Лукас Селараян.

В то же время впервые вызов в сборную получили Геворг Тарахчян, Гор Манвелян и Андраник Акопян.

Полностью состав сборной Армении выглядит так:

Вратари: Огньен Чанчаревич ("Ноа", Армения), Арсен Бегларян ("Арарат-Армения", Армения), Станислав Бучнев ("Пюник", Армения):

Защитники: Эрик Симонян ("Урарту", Армения), Степа Мкртчян ("Осиек", Хорватия), Андраник Акопян ("Валенсия U-19", Испания), Георгий Арутюнян ("Краснодар", Россия), Вараздат Ароян ("Циндао Уэст Кост", Китай), Сергей Мурадян ("Ноа"), Наир Тикнизян ("Локомотив" Москва, Россия), Эдгар Григорян ("Арарат-Армения");

Полузащитники/нападающие: Геворг Тарахчян ("Урарту", Армения), Жирайр Шагоян ("Арарат-Армения"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Оганес Арутюнян ("Пюник"), Соломон Удо ("Пюник"), Тигран Аванесян ("Балтика", Россия), Камо Оганесян ("Арарат-Армения"), Артак Дашян ("Пюник"), Давид Давидян ("Пюник"), Эдгар Севикян ("Ференцварош, Венгрия), Ваан Бичахчян ("Погонь", Польша), Артур Серобян ("Арарат-Армения"), Артур Миранян ("Ноа"), Гор Манвелян ("Ноа").

Напомним, что матч между сборными Казахстана и Армении состоится 7 июня 2024 года в Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна. Ранее команды встречались семь раз, из которых четыре победы у сборной Армении, две – у Казахстана. Еще один матч завершился вничью. 

В рейтинге ФИФА сборная Армении располагается на 95-й позиции, а Казахстан занимает 103-е место.

11 июня Казахстан встретится с национальной командой Азербайджана. Встреча состоится на нейтральном поле в городе Сомбатхей (Венгрия). Начало игры на стадионе "Халадаш" в 21:00 по времени Астаны.

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Метки:
Армения Сборная РК по футболу Футбол

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