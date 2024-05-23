Первый трофей Зайнутдинова? Прямая трансляция матча "Бешикташа" за Кубок Турции

Сегодня, 23 мая, в Стамбуле состоится финал Кубка Турции по футболу, в котором сойдутся "Бешикташ" и "Трабзонспор", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет на "Олимпийском стадионе Ататюрка" и начнется в 22:45 по астанинскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 2".

Добавим, что полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку "Бешикташа" на финальный матч. В случае победы этот трофей станет для казахстанца первым в составе турецкого клуба, куда он перешел в августе 2023 года.

Недавно Зайнутдинов восстановился от травмы и приступил к тренировкам. Последний раз казахстанец выходил на поле 13 апреля в матче против "Самсунспора" (1:1).

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В чемпионате Турции "Бешикташ" на данный момент идет на пятом месте, набрав 56 очков в 37 встречах. "Трабзонспор" (64) находится на третьем месте.

В этом сезоне команды встречались дважды. "Бешикташ" в гостях уступил 0:3, а дома победил со счетом 2:0.