Двойной бонус для Зайнутдинова и "Бешикташа". Что нужно знать о финале Кубка Турции?

Сегодня, 23 мая, состоится финал Кубка Турции по футболу. Заветный трофей оспорят "Бешикташ" и "Трабзонспор". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о шансе для команды казахстанца Бахтиера Зайнутдинова.

26-летний полузащитник вернулся в строй после травмы и может появиться на поле впервые за 40 дней. Главный тренер стамбульцев Сердар Топрактепе включил казахстанца в заявку на финальную игру.

Встреча пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. "Бешикташ" поспорит за свой 11-й Кубок Турции, а "Трабзонспор" - за юбилейный десятый. Чаще этот турнир выигрывал только "Галатасарай" - 18 раз.

В таблице чемпионата Турции, за один тур до завершения турнира, "Трабзонспор" занимает третье место с 64 очками. Команда из Трабзона досрочно застолбила за собой третью строчку. "Бешикташ" идет пятым с 56 баллами, но все еще имеет шансы обойти идущий четвертым(58).

Победа в Кубке Турции принесет триумфаторам сразу два бонуса. Во-первых, команда сразу попадет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, а во-вторых, сыграет в Суперкубке Турции следующего сезона.

Для "Трабзонспора" с точки зрения еврокубков ничего не поменяется - третье место и так принесло им путевку в квалификацию Лиги Европы 2024/25. Если команда одержит победу в сегодняшнем финале, то она предоставит вторую путевку команде, занявшей четвертое место в чемпионате - "Башакшехиру" либо "Бешикташу".

Клуб Зайнутдинова тоже обеспечил себе еврокубки. Он находится в недосягаемости для конкурентов ниже. Даже если стамбульцы проиграют финал и останутся на пятом месте, то они попадут в квалификацию Лиги конференций. Но Лига Европы, все же, статуснее, поэтому будет за что биться.

В этом сезоне "Бешикташ" и "Трабзонспор" обменялись домашними победами в очных матчах чемпионата. В сентябре прошлого года в Трабзоне хозяева выиграли со счетом 3:0. В той игре Бахтиер вышел на замену на 80-й минуте, когда окончательный счет уже был на табло.

В начале февраля состоялся реванш в Стамбуле - 2:0. Дублем отметился юный нападающий Семих Кылычсой. В той встрече Зайнутдинов провел на поле все 90 минут на позиции центрального защитника.

Кроме того, эти клубы разыграют финал Кубка Турции во второй раз в истории. В 1990-м "Бешикташ" выиграл со счетом 2:0.

Сложно представить, что Бахтиер выйдет в стартовом составе на столь важный матч после почти шести недель без игр. Но не исключено, что на казахстанца понадеются уже по ходу встречи. Тем более в последний раз он сыграл с "Трабзонспором" очень неплохо.

Напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Казахстана перебрался в "Бешикташ" в августе прошлого года. В 36 матчах во всех турнирах он забил один гол и получил пять предупреждений. В случае победы Зайнутдинов завоюет четвертый трофей за карьеру. Ранее он становился чемпионом Казахстана-2023, обладателем Суперкубка Казахстана-2018 и Кубка России-2023.

Матч между "Бешикташем" и "Трабзонспором" начнется в 22:45 по казахстанскому времени. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал "Матч! Футбол 2".