Испания
Сегодня 18:20

Звёздный новичок "Реала" разочаровался в Алонсо и связался с Гвардиолой

©ФК "Реал Мадрид"

Новичок мадридского "Реала" англичанин Трент Александер-Арнольд не согласен мириться с ролью запасного в "королевском клубе", и его агент уже рассматривает новые предложение, передают Vesti.kz.

Капитан "Реала" сместил звёздного новичка

Защитник переходил в стан "сливочных" с ожиданием статуса безусловного игрока основы, однако первые месяцы в Мадриде оказались непростыми. Вернувшийся после тяжёлой травмы испанец Дани Карвахаль набрал форму и вернул себе место в старте, что стало неожиданностью для самого Александер-Арнольда.

 Хаби Алонсо сделал выбор в пользу ветерана

По данным Don Balon, главный тренер "Реала" Хаби Алонсо перестал рассматривать англичанина как "железного" игрока стартового состава, начав чаще доверять капитану команды. Такая ситуация вызвала недовольство у экс-игрока "Ливерпуля".

"Манчестер Сити" рассматривает трансфер Александер-Арнольда

Более того, агент защитника уже получил предложение о переходе. Интерес проявил "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который хочет усилить правый фланг обороны. Для Александер-Арнольда это стало бы возвращением в АПЛ, где он провёл всю карьеру до переезда в Испанию.

В "Реале" пока не рассматривают его уход, ведь трансфер считался важной ставкой. Однако руководство может изменить позицию, если сам игрок настойчиво попросит об этом. В противном случае обсуждать возможный переход можно будет не раньше следующего лета, если Александер-Арнольд не оправдает ожиданий в первом сезоне. Отметим, что на данный момент 26-летний футболист оценивается в 75 миллионов евро.


Ранее звезда "Ливерпуля" выбрал между "Барселоной" и "Реалом".

Также стало известно, почему молодой талант из АПЛ не перешёл в "Реал" - подробности по ссылке.

Перес убедил друга Мбаппе перейти в "Реал"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →