Не Зидан и не Клопп: "Реал" нашёл неожиданного кандидата на замену Алонсо

Мадридский "Реал" рассматривает возможность пригласить нового главного тренера, в случае продолжения неудач нынешнего наставника Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Как сообщалось ранее, судьба испанского специалиста может решиться в ближайшем матче Лиги чемпионов: поражение от "Манчестер Сити" в рамках шестого тура общего этапа способно стать для него последней каплей.

Неожиданная альтернатива — Альваро Арбелоа

По данным The Athletic, наиболее вероятным кандидатом на замену является бывший защитник "Реала" и "Ливерпуля" Альваро Арбелоа. Завершив карьеру в 2017 году, он работал в системе мадридского клуба на различных тренерских должностях.

С мая Арбелоа возглавляет молодёжку "сливочных" - "Кастилью", выступающую в третьем испанском дивизионе. Его работа с молодёжью, современный взгляд на футбол и способность быстро развивать игроков произвели сильное впечатление на руководство "Реала".

Всё решится в ближайших матчах

Мадридцы переживают крайне тяжёлый месяц, и, как утверждает источник, отношения Алонсо с командой значительно ухудшились. Обстановка в раздевалке вызывает беспокойство руководства, что усиливает разговоры о возможных перестановках.

