Испания
Сегодня 09:05
 

Не Зидан и не Клопп: "Реал" нашёл неожиданного кандидата на замену Алонсо

Не Зидан и не Клопп: "Реал" нашёл неожиданного кандидата на замену Алонсо Хаби Алонсо. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Мадридский "Реал" рассматривает возможность пригласить нового главного тренера, в случае продолжения неудач нынешнего наставника Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Как сообщалось ранее, судьба испанского специалиста может решиться в ближайшем матче Лиги чемпионов: поражение от "Манчестер Сити" в рамках шестого тура общего этапа способно стать для него последней каплей.

Неожиданная альтернатива — Альваро Арбелоа

По данным The Athletic, наиболее вероятным кандидатом на замену является бывший защитник "Реала" и "Ливерпуля" Альваро Арбелоа. Завершив карьеру в 2017 году, он работал в системе мадридского клуба на различных тренерских должностях.

С мая Арбелоа возглавляет молодёжку "сливочных" -  "Кастилью", выступающую в третьем испанском дивизионе. Его работа с молодёжью, современный взгляд на футбол и способность быстро развивать игроков произвели сильное впечатление на руководство "Реала".

Всё решится в ближайших матчах

Мадридцы переживают крайне тяжёлый месяц, и, как утверждает источник, отношения Алонсо с командой значительно ухудшились. Обстановка в раздевалке вызывает беспокойство руководства, что усиливает разговоры о возможных перестановках.


Зидан принял решение по Винисиусу после возвращения в "Реал"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
17 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Живи спортом!