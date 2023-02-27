Стало известно, как игроки мадридского "Реала" отреагировали на поражение своего принципиального соперника - "Барселоны" в чемпионате Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне каталонцы минимально уступили аутсайдеру Ла Лиги "Альмерии" со счетом 0:1. Отрыв "Барселоны" от "Реала" сократился до семи очков.

По информации The Athletic, после неожиданного поражения "Барселоны" чат "Реала" в WhatsApp оживился. Сообщения, которыми обменивались мадридцы, были полны радости. Футболисты даже обменялись несколькими шутками по этому поводу.

Как сообщили The Athletic несколько игроков "Реала" на условиях анонимности, в "Мадриде" по-прежнему уверены в том, что смогут защитить чемпионский титул.

Карло Анчелотти и его штаб тоже очень порадовало поражение "Барселоны". Они понимают, что требования в "Реале" высоки, но их раздражала критика в адрес команды после 1:1 с "Атлетико". Тренерский штаб "королевского клуба" считает, что яркой победе над "Ливерпулем" (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов было уделено недостаточное внимание.

"Реал" и "Барселона" сыграют друг с другом в полуфинале Кубка Испании. Это игра состоится 2 марта.