Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Исторической сенсацией завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге

Исторической сенсацией завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге
©twitter.com/FCBarcelona

"Барселона" потерпела неожиданное поражение от "Альмерии" в рамках 23-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz

Встреча прошла в Альмерии на стадионе "Power Horse" и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол у хозяев поля на 24-й минуте забил Эль Билаль Туре. Таким образом аутсайдер чемпионата впервые в своей истории обыграл каталонский клуб.

Благодаря этому успеху "Альмерия" набрала 25 очков и вышла на 15-е место, а "сине-гранатовые", несмотря на неудачу, с 59 очками сохранили лидерство в турнирной таблице.

В следующем туре, 4 марта, "Альмерия" дома примет "Вильярреал", а на следующий день "Барселона" на своем поле встретится с "Валенсией.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барселона Ла Лига

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 07:21
Испания
Исторической сенсацией завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге Исторической сенсацией завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге
Вчера , 15:55
Испания
Футболист "Барселоны" получил нелепую травму на замене Футболист "Барселоны" получил нелепую травму на замене
Вчера , 13:09
Испания
Левандовски забил гол и лишил "Барселону" миллиона евро Левандовски забил гол и лишил "Барселону" миллиона евро
Вчера , 08:20
Испания
Неожиданным исходом завершилось мадридское дерби "Реала" с "Атлетико" Неожиданным исходом завершилось мадридское дерби "Реала" с "Атлетико"
25 февраля, 14:23
Испания
"Мисс Бум-Бум" раскритиковала форварда "Барселоны" после вылета из Лиги Европы "Мисс Бум-Бум" раскритиковала форварда "Барселоны" после вылета из Лиги Европы
25 февраля, 13:29
Испания
Игроки "Реала" собрались "бойкотировать" церемонию награждения ФИФА Игроки "Реала" собрались "бойкотировать" церемонию награждения ФИФА
23 февраля, 10:31
Испания
Месси уже не тот? Экс-игрок "Барсы" и ПСЖ сообщил горькую правду о Лео Месси уже не тот? Экс-игрок "Барсы" и ПСЖ сообщил горькую правду о Лео
23 февраля, 09:49
Испания
Главный тренер "Барселоны" высказался о возможном возвращении Месси Главный тренер "Барселоны" высказался о возможном возвращении Месси
22 февраля, 16:37
Испания
Месси готовится к уходу из ПСЖ. Его отец нашел клуб Месси готовится к уходу из ПСЖ. Его отец нашел клуб
22 февраля, 13:52
Испания
Назван самый опасный футболист в мире Назван самый опасный футболист в мире
22 февраля, 07:31
Испания
"Реал" вошел в историю после крутого камбэка в Лиге чемпионов "Реал" вошел в историю после крутого камбэка в Лиге чемпионов
20 февраля, 10:40
Испания
"Барселона" установила рекорд Ла Лиги "Барселона" установила рекорд Ла Лиги
20 февраля, 08:16
Испания
"Барселона" за тайм расправилась с "Кадисом" и сохранила восьмиочковый отрыв от "Реала" "Барселона" за тайм расправилась с "Кадисом" и сохранила восьмиочковый отрыв от "Реала"
19 февраля, 18:24
Испания
Предложение от "Барселоны"? Инсайдер слил информацию о переговорах Месси Предложение от "Барселоны"? Инсайдер слил информацию о переговорах Месси
18 февраля, 15:59
Испания
Исключение из Лиги чемпионов? "Барселоне" грозит серьезное наказание от УЕФА Исключение из Лиги чемпионов? "Барселоне" грозит серьезное наказание от УЕФА
17 февраля, 18:30
Испания
Болельщик "МЮ" решил поиздеваться над фанатами "Барселоны" и нарвался на наказание Болельщик "МЮ" решил поиздеваться над фанатами "Барселоны" и нарвался на наказание
17 февраля, 12:25
Испания
В "Реале" отреагировали на скандал "Барселоны" В "Реале" отреагировали на скандал "Барселоны"
17 февраля, 10:02
Испания
Звезда "Реала" раскритиковал турнир с участием Казахстана Звезда "Реала" раскритиковал турнир с участием Казахстана
16 февраля, 09:16
Испания
"Барселону" могут исключить из Ла Лиги. Подробности "Барселону" могут исключить из Ла Лиги. Подробности
16 февраля, 08:23
Испания
Карим Бензема оформил дубль за "Реал" и вошел в историю Ла Лиги Карим Бензема оформил дубль за "Реал" и вошел в историю Ла Лиги
14 февраля, 21:59
Испания
Жерар Пике определил лучшего в соперничестве между Месси и Роналду Жерар Пике определил лучшего в соперничестве между Месси и Роналду
13 февраля, 21:32
Испания
Месси и Мбаппе. Объявлен список претендентов на попадание в команду года Месси и Мбаппе. Объявлен список претендентов на попадание в команду года
13 февраля, 10:50
Испания
Обидел клуб? Бывший игрок "Астаны" разозлил президента команды Ла Лиги Обидел клуб? Бывший игрок "Астаны" разозлил президента команды Ла Лиги
13 февраля, 08:00
Испания
Футболист за 100 миллионов принес "Барселоне" победу в Ла Лиге Футболист за 100 миллионов принес "Барселоне" победу в Ла Лиге
12 февраля, 15:57
Испания
Анчелотти жестко высказался об уходе из "Реала" Анчелотти жестко высказался об уходе из "Реала"
12 февраля, 09:32
Испания
"Реал" вошел в историю футбола "Реал" вошел в историю футбола
12 февраля, 08:47
Испания
"Реал" забил пять голов и выиграл клубный чемпионат мира "Реал" забил пять голов и выиграл клубный чемпионат мира
11 февраля, 17:37
Испания
"Челси" стал худшим клубом по трансферному балансу за последние годы "Челси" стал худшим клубом по трансферному балансу за последние годы
10 февраля, 18:18
Испания
Выяснилось важное условие возвращения Зидана в "Реал" Выяснилось важное условие возвращения Зидана в "Реал"
10 февраля, 12:36
Испания
В "Барселоне" высказались о чемпионской гонке с "Реалом" В "Барселоне" высказались о чемпионской гонке с "Реалом"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus