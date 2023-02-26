Неожиданным исходом завершилось мадридское дерби "Реала" с "Атлетико"

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Атлетико" в рамках 23-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мадридское дерби состоялось на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилось со счетом 1:1. Причем все основные события случились во втором тайме.

В начале второго тайма "Атлетико" остался в меньшинстве, когда Анхель Корреа получил прямую красную карточку. Однако это не помешало "матрасникам" первыми открыть счет на 78-й минуте: Антуан Гризманн со стандарта выполнил подачу в штрафную, где Хосе Хименес головой отправил мяч в угол ворот.

"Реал" сумел уйти от поражения в концовке игры усилиями Альваро Родригеса, отличившегося на 85-й.

"Реал" набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице второе место, а "Атлетико" (42) идет четвертым. Лидирует в Ла Лиге "Барселона" (59).

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