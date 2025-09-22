Испания
Сегодня 07:10

Со счётом 3:0 завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге

©ФК "Барселона"

Футболисты "Барселоны" разгромили на своём поле "Хетафе" в 5-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz

Встреча в Барселоне на стадионе "имени Йохана Кройфа" завершилась со счётом 3:0. Дубль оформил Ферран Торрес (15-я, 34-я минуты), а также отличился Дани Ольмо (62-я).

"Барселона" с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Хетафе" находится на восьмой строчке, имея в активе 9 баллов.

24 сентября "Хетафе" примет дома "Алавес", а 25-го числа "Барселона" сыграет на выезде с "Овьедо".

Ранее был назван звёздный форвард вместо Роберта Левандовски в "Барселоне", а Диего Симеоне решил переманить зимой в "Атлетико" таланта каталонского клуба.

Названы шесть претендентов на "Золотой мяч"-2025: вручение уже скоро

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 5 5 0 0 10-2 15
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 5 3 1 1 10-4 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8-7 10
5 Атлетик 5 3 0 2 6-6 9
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Севилья 5 2 1 2 9-8 7
10 Валенсия 5 2 1 2 6-8 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 5 1 1 3 9-9 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2
20 Жирона 5 0 1 4 2-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →