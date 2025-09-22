Футболисты "Барселоны" разгромили на своём поле "Хетафе" в 5-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча в Барселоне на стадионе "имени Йохана Кройфа" завершилась со счётом 3:0. Дубль оформил Ферран Торрес (15-я, 34-я минуты), а также отличился Дани Ольмо (62-я).

"Барселона" с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Хетафе" находится на восьмой строчке, имея в активе 9 баллов.

24 сентября "Хетафе" примет дома "Алавес", а 25-го числа "Барселона" сыграет на выезде с "Овьедо".

