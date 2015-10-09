"Барселона" видит форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда как идеальную долгосрочную замену Роберту Левандовски, несмотря на финансовые ограничения клуба. Команда Ханси Флика ищет молодого центрального нападающего и готова подписать Холанда, если тот станет доступен, передают Vesti.kz со ссылкой на Football Insider.

"Сити" не собирается отпускать Холанда

Однако "Манчестер Сити" не планирует расставаться с Холандом из-за его ключевой роли в команде Пепа Гвардиолы. Холанд подписал долгосрочный контракт до 2034 года, и обсуждение его трансфера потребует суммы значительно выше 150 миллионов фунтов.

Форвард недавно установил ещё один рекорд за сборную Норвегии, став первым игроком, который забил более четырёх голов за матч.

Интерес со стороны топ-клубов Европы

Гвардиола "очень хочет" сохранить Холанда, несмотря на растущий интерес со стороны "Барселоны" и "Реала". "Сити" не собирается отпускать своего лидера в ближайшее время, и сделка с каталонским клубом считается крайне маловероятной.

"Он продлил контракт до 2034 года, поэтому для выкупа Холанда потребуется более 150 миллионов фунтов. "Сити" не хочет терять своего лидера: пять голов в четырёх матчах премьер-лиги уже показывают его значение. "Барселона" мечтала бы видеть Холанда в качестве долгосрочной замены Левандовски, но финансовые проблемы клуба делают это крайне сложным".

Финансовые проблемы "Барселоны"

Пит О’Рурк, корреспондент Football Insider, пояснил:

Холанд остаётся маловероятной целью не только из-за роли в "Сити", но и из-за финансовых сложностей "Барсы". Переход Маркуса Рэшфорда из МЮ столкнулся с трудностями регистрации, и добавление ещё одного дорогостоящего игрока может усилить проблемы.